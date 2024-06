Rafał Brzozowski na początku kariery wyglądał zupełnie inaczej! Tak się zmieniał popularny prezenter TVP. Mamy UNIKALNE zdjęcia

Kim jest Rafał Brzozowski

Sławę dał mu udział w pierwszej edycji programu „ The Voice of Poland ” (2011) - show TVP rozpędziło jego karierę muzyczną, która zaowocowała sześcioma albumami studyjnymi i kilkoma współpracami z uznanymi artystami. Brzozowski ma także na koncie występ przed międzynarodową publiką; w 2011 r. z piosenką „The Ride” reprezentował Polskę w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2021. Swoją rozpoznawalność gruntował prowadząc popularne teleturnieje i programy rozrywkowe Telewizji Polskiej, takie jak „ Koło Fortuny ” (2017–2019), „ Jaka to melodia? ” (2019–2024) i „ The Voice Senior ” (2020–2024) oraz koncerty i widowiska muzyczne organizowane przez TVP. Za pracę w telewizji otrzymał dwie Superjedynki i Telekamerę. Pojawiał się również w programach rozrywkowych, jak choćby „ Taniec z gwiazdami ” gdzie partnerowała mu Izabela Janachowska.

Zapomniana kariera Rafała Brzozowskiego

Z kim był Rafał Brzozowski?

Choć mogłoby się wydawać, że z takim fizys Rafał Brzozowski ma wszelkie predyspozycje do bycia naczelnym playboy'em polskiego show-biznesu, media nie rozpisują się o jego romansach. Jedyny związek celebryty, o którym media wiedzą, to relacja z z Anną Tarnowską, z którą był w latach 2013–2021. Po rozstaniu media łączyły go z szeregiem gwiazd, z którymi współpracował lub choćby się znał; media parowały go z Martą Manowską, Edytą Górniak czy Małgorzatą Tomaszewską. On sam jednak milczy na temat życia osobistego.