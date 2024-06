Julia Wieniawa z ciążowym brzuszkiem, serialowy Antoni Dziubak z „Ojca Mateusza”, Marian Opania, Anita Sokołowska. Będzie nowy hit?

Plejada gwiazd w nowym filmie

W podwarszawskich Kaniach trwają zdjęcia do filmu „Dalej jazda” To pełna zwrotów akcji historia, wielopokoleniowa komedia rodzinna w reżyserii Mariusza Kuczewskiego - autora m.in. pięciu części „Listów do M.”, „Znachora” oraz „Dawida i Elfów”. Na ekranie zobaczymy Mariana Opanię, Małgorzatę Rożniatowską, Mariusza Drężka, Julię Wieniawę, Bartłomieja Firleta, Anitę Sokołowską i Wiktora Zborowskiego.

O czym jest „Dalej Jazda”

„Dalej Jazda” opowiada historię rodziny nieprzewidywalnej jak tornado, którą kocha się od pierwszego wejrzenia. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy Ela i Józiek postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.