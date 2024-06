Tomasz Ziętek i Delfina Kaja Zdanowicz spodziewają się dziecka! Piękna ukochana aktora pokazała brzuszek. Co wiadomo o ich związku?

Tomasz Ziętek - kariera

Ziętek swój teatralny debiut zaliczył w 2005 w sztuce Betleyem polskie na deskach Nowego Teatru w Słupsku, a filmowy - w 2011 rolą Zbyszka Godlewskiego w filmie „ Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł ”. W 2014 r. wcielił się w postać Jana Bytnara „Rudego” – jednego z głównych bohaterów filmu „ Kamienie na szaniec ”. Był trzykrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej „Orzeł” za role w filmach „ Cicha noc ” (2017), „ Boże Ciało ” (2019) i „ Żeby nie było śladów ” (2021). Za występ w filmie „ Hiacynt ” (2021) otrzymał nominację do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

Aktor spełnia się także w muzyce. Od 2013 jest gitarzystą i wokalistą trójmiejskiego zespołu The Fruitcakes, występuje również solowo z projektem The Ape Man Tales. W listopadzie 2023 wydał debiutancki solowy album studyjny pt. Some Old Songs, który promował singlami: „Your Kiss”, „C’mon” i „Some Old Gum”.