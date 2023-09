Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska świętują 15. rocznicę ślubu! Pokazali wyjątkowe zdjęcia

Wyjątkowe uczucie Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej

Był 2005 rok, gdy Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska poznali się na planie serialu „Anioł stróż”. Od razu wpadli sobie w oko, ale Lenska postanowiła trzymać przystojnego aktora na dystans. Wszystko przez to, jak wyglądał! Aktorka była przekonana, że młody gwiazdor ma na pęczki kobiet i nie chciała być kolejną na liście. Za to Cieszyński robił wszystko, aby się do niej zbliżyć i piękna aktorka w końcu uległa. Dała mu szansę. I całe szczęście.