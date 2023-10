„Rafi”. Paweł Domagała z żoną, Olaf Lubaszenko, Piotr Głowacki i inni. Tak wyglądało spotkanie prasowe serialu

Tak wyglądało spotkanie prasowe serialu „Rafi”

Już 6 października na platformie Polsat Box Go pojawi się serial „Rafi”. To serial metafizyczno-obyczajowy z wybitnymi aktorami i dialogami pełnymi humoru. To także opowieść o zmianie, która daje nadzieję. Taka, po której widz ma poczuć się dobrze, świat wydawać się odrobinę lepszy, a życie łatwiejsze do zniesienia. - Mam nadzieję, że ten serial da oglądającym dużo radości, nadziei i inspiracji do życia - zdradza w zapowiedzi odtwórca jednej z głównych ról - Paweł Domagała.