Rajd Barbórka 2023 NA ŻYWO W TV. Gdzie oglądać kultowe widowisko?

Czym jest Rajd Barbórka?

Rajd Barbórka to impreza na zakończenie sezonu sportów motorowych w Polsce. Jej zwieńczenie stanowi Kryterium Asów na Karowej, czyli najtrudniejsza i najbardziej widowiskowa część rajdu. Transmisję z tego legendarnego odcinka po raz kolejny przeprowadzi TVN Turbo. By jeszcze dokładniej udokumentować zmagania rajdowych załóg o Statuetkę Pani Karowej, stacja ma dla swoich widzów dwie nowości: drona FPV i lepszą technologię kamer pokładowych zapewniającą większą częstotliwość pokazywania tego, co dzieje się wewnątrz aut. W roli komentatorów wydarzenia wystąpią Grzegorz Gac i Michał Kościuszko.