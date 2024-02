Robert Rozmus bryluje z młodziutką ukochaną na salonach. Dzieli ich aż 26 lat różnicy!

Robert Rozmus z młodszą o 26 lat ukochaną na salonach

Robert Rozmus to osoba, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzony w 1963 roku aktor oraz prezenter telewizyjny od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Ogólnopolską sławę zdobył w dużej mierze dzięki występom w filmach i serialach. W 1988 roku zagrał w swojej pierwszej poważnej produkcji, jaką był ceniony serial „Pogranicze w ogniu”. Następnie zagrał w takich produkcjach jak m.in. „Alchemik”, „Bulionerzy”, „Na dobre i na złe” czy „M jak miłość”. Robetr Rozmus ma w swoim zawodowym CV ma także prowadzenie kilku programów telewizyjnych. Jeszcze do niedawna można było go oglądać jako jednego z prowadzących „Pytanie na śniadanie”.

Nie jest tajemnicą, że Robert Rozmus wzbudza zainteresowanie swoją osobą nie tylko dzięki zawodowym dokonaniom, ale także życiu prywatnemu, przez które przewinęło się sporo pięknych kobiet. Niektórzy mogą już o tym nie pamiętać, ale Robert Rozmus przez dwa lata związany był z Joanną Liszowską. Później na jego drodze pojawiła się piękna Ewa Kwiatkowska, która została jego żoną. Niestety, małżeństwo nie przetrwało, ale po rozwodzie... Rozmus i Kwiatkowska próbowali do siebie wrócić. Jednak mimo to ich relacja ostatecznie się rozpadła.