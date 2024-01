Robert Stockinger i Joanna Górska nowymi prowadzącymi „Pytania na śniadanie”. Widzowie krytykują! Redakcja Telemagazyn

„Pytanie na śniadanie” to program, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W ostatnich tygodniach popularną śniadaniówkę czekają wielkie zmiany i już wiadomo, że do „PnŚ” nie wrócą Anna Popek, Ida Nowakowska czy Małgorzata Opczowska. Teraz Telewizja Polska przedstawiła nowych prowadzących - Roberta Stockingera i Joanną Górską. Nie wszystkim widzowie się to podoba.