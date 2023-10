Roksana Węgiel jest w ciąży? 18-latka niedługo zostanie mamą?

Roxie Węgiel szykuje się do ślubu?

Błyskawiczna kariera Roxie Węgiel

Roksana Węgiel, znana także jako Roxie Węgiel, jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek. 18-latka sławę zdobyła dzięki programowi „The Voice Kids”, który wygrała na początku 2018 roku. I się zaczęło. Niedługo później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie utworem „Anyone I Want to Be” zapewniła naszemu krajowi zwycięstwo! Rok później wydała swój debiutancki album pt. „Roksana Węgiel”, po czym... muzycznie praktycznie zniknęła. Oczywiście, dalej była obecna medialnie, koncertowała, ale fani na nową muzykę od Roxie musieli czekać aż do 2023 roku, gdy wydała swój drugi album pt. „13+5”.