Roksana Węgiel i jej piękne długie nogi w prześwitującej mini. Nie za odważnie?

Roksana Węgiel i jej piękne długie nogi w prześwitującej mini

Choć Roksana Węgiel ledwo co skończyła 18 lat, to już jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu, a co za tym idzie, stałą bywalczynią na wszelkiej maści medialnych imprezach. Po młodziutkiej wokalistce, która podbijała scenę „The Voice Kids” nie ma już śladu. Dziś Roksana Węgiel korzysta z każdej możliwej okazji, by emanować kobiecością i seksapilem - zarówno w swoich mediach społecznościowych, jak i różnego rodzaju imprezach, na które w ostatnim czasie tak ochoczo się wybiera.