Paulina Chylewska od lat jest miłośniczką POTĘŻNYCH dekoltów. Z wiekiem odsłania coraz więcej!

Sama dziennikarka nie odniosła się do tych rewelacji. Jednak co ciekawe, na początku lutego br. w rozmowie z serwisem Plotek Paulina Chylewska przyznała, że z uwagą obserwuje obecne zmiany kadrowe w TVP, jednocześnie zdradzając, że wciąż czuje spory sentyment do swojego dawnego pracodawcy.

Jest mnóstwo ludzi, którzy tam wracają. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i chyba każdy sam decyduje, dlaczego chce odejść. [...] Mam duży sentyment do Telewizji Polskiej, zdecydowanie. Spędziłam tam ponad 20 lat. Ciężko nie mieć sentymentu. Z dużą uwagą obserwuję, to, co się dzieje. Zastanawiam się, jak to się dalej potoczy, ile w tym będzie nowego, ile starego, jak to się połączy. Z ciekawością na to patrzę - wyznała Plotkowi.