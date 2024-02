Roksana Węgiel pokazała się w samej bieliźnie! Gorące zdjęcia 19-latki podbijają sieć!

Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski

Roksana Węgiel miała zaledwie 13 lat, gdy podbiła polską scenę muzyczną. Wszystko za sprawą programu „The Voice Kids”, który wygrała, a potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Popularność wzrosła, gdy Roxie Węgiel wygrała Eurowizję Junior, a Polskę ogarnęła prawdziwa roksanomania.

Roksana Węgiel, poza śpiewaniem, zaczęła realizować się także na innych płaszczyznach. W 2018 roku po raz pierwszy udzieliła się w dubbingu i tę przygodę kontynuuje do dzisiaj. Do tego, dwa lata później, zadebiutowała jako aktorka w krótkometrażowym filmie „Znikające dzieci. Nastoletnia depresja”, który trafił do Internetu. W 2021 roku Roksana Węgiel wygrała program „Dance Dance Dance ”, a następnie prowadziła show „You Can Dance – Nowa generacja”. Już za moment za to zobaczymy ją w 14. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.