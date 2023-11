„Rolnik szuka żony 10”. Darek i Nicola są parą! Wiemy, co z Sarą i Arturem! Co z pozostałymi bohaterami?

Jubileuszowa edycja programu TVP „Rolnik szuka żony 10” dostarcza widzom sporą dawkę emocji. To zasługa nie tylko Waldemara, który mocno polaryzuje fanów randkowego show, ale i tego, co zawsze - kiełkujących przed kamerą uczuć. Wielu sądzi, że strzała Amora zdecydowanie trafiła Artura i Sarę, dla których udział skończy się tak, jak dla Michała i Ady z poprzedniej edycji: na ślubnym kobiercu .

Darek i Nicola z „Rolnik szuka żony 10” są parą

W tym miejscu warto wspomnieć, że para miała nieco pod górkę za sprawą rodziny rolnika. Gdy para wróciła z randki, Darek od razu podziękował Natalii wyznając, że chce skupić się na relacji z Nicolą. Rodzina Dariusza nie do końca była zadowolona z wyboru syna; mama wprost powiedziała, że jest jej szkoda, a siostra życzyła fajnego chłopaka i powiedziała, że zawsze może do niej zadzwonić lub napisać. Nie spodobało im się także to, że odesłał Natalię przed grillem, który sama przygotowywała. Na wspomnianym ojciec rolnika dał do zrozumienia Nicoli, że on miał inną faworytkę.