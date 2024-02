„Rolnik szuka żony 10”. Nicola przyłapana z kandydatem Agnieszki! Łączy ich tylko przyjaźń?

Tym, którzy oglądali 10. edycję „Rolnik szuka żony”, z pewnością nie trzeba przedstawiać Nicoli. Sympatyczna 22-latka starała się w programie o względy Darka. Choć rolnik to właśnie z nią chciał stworzyć bliższą relację, to dość szybko się okazało, że ich znajomość nie ma przyszłości. Jeszcze w trakcie trwania programu Darek zdawał coraz bardziej trzymać 22-latkę na dystans, twierdząc, że nie wie czy uda im się stworzyć trwały związek, choć wcześniej sam twierdził, że oficjalnie są już parą.

Finał programu potwierdził to, co większość widzów już wcześniej podejrzewała. Relacja Darka i Nicoli nie przetrwała, zaś sposób w jaki rolnik ją zakończył, mocno rozzłościł telewidzów. Jak się okazało, Darek postanowił rozstać się z Nicolą przez SMS, a w finale programu praktycznie cały czas w lekceważący sposób odnosił się do swojej wybranki. Doszło nawet do tego, że mężczyzna zaczął argumentować rozstanie z 22-latką słowami, iż... Nicola nie potrafi donieść herbaty do stołu! Nic dziwnego, że Nicola dała się ponieść emocjom i uroniła kilka łez, ale widzowie byli zgodni - w tym przypadku nie było za kim płakać.