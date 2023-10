„Rolnik szuka żony 10”. odcinek 3. Wiemy, kto pojedzie na gospodarstwa! Waldemar doprowadził swoją kandydatkę do łez!

Rolnicy wybrali! Co się wydarzyło w 3. odcinku „Rolnik szuka żony 10”?

Kogo wybrał Darek?

Darek musiał odrzucić całkiem sporą grupę dziewczyn, dlatego starał się możliwie jak najłagodniej podziękować im za przyjazd i spotkanie. Niestety niektóre z nich wyjątkowo źle zareagowały na odrzucenie. Darek początkowo wybrał Nicolę, Marię, Natalię, Kamilę.

Następnie Darek poprosił dziewczyny o zrobienie dla niego surówki, co nie spodobało się zbytnio Kamili, która przyznała wprost, że gotowanie nie jest jej mocną stroną. Darek zwróci uwagę, że jedna z dziewczyn zazdrośnie spoglądała w jego kierunku, gdy towarzyszył jej koleżankom: Czułem, że zerkała co chwilę na mnie, ale to jest bardzo przyjemne jak kobieta tak spogląda na mężczyznę. Pewnie wpadłem jej w oko.