„Rolnik szuka żony 10” odcinek 5. Waldek oszukał swoje kandydatki!? Rolnik poważnie podpadł produkcji programu!

Co wydarzy się w 5. odcinku „Rolnik szuka żony 10”?

W ostatnim odcinku wszyscy goście szczęśliwie dotarli na gospodarstwa. Teraz czas by poznali realia życia na wsi. Pod koniec dnia wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał. Dzień na gospodarstwie zaczyna się bardzo wcześnie i często najpierw idzie się do pracy, a dopiero później je śniadanie. Dla niektórych będzie to dużym zaskoczeniem. Kto będzie miał największe problemy ze wstawaniem?

Ania zaprosi kandydatów do szklarni i żeby podgrzać trochę emocje zaproponuje pracę połączoną z rywalizacją. Ten mężczyzna, który zbierze najwięcej pomidorów otrzyma specjalną niespodziankę od rolniczki. Chrapkę na zwycięstwo będzie miał najmłodszy z nich Mikołaj, który jest wyraźnie zauroczony kobietą: Nie wiem czy to jest priorytet, żeby wygrywać w takich zawodach, ale jeślibym wygrał to liczę na jakąś fajną randkę z Anią. Który mężczyzna okaże się najlepszy? Jaka nagroda na niego czeka?