„Rolnik szuka żony 9”. Klaudia opublikowała wymowne słowa, siejąc panikę wśród fanów! Więcej jej z Valentynem nie zobaczymy?!

Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony 9”

Historia Klaudii i Valentyna to jeden z licznych dowodów, że program „Rolnik szuka żony” naprawdę łączy ludzi; ona, 25-letnia blondynka, miała jasno sprecyzowane plany na przyszłość i w 9. edycji postanowiła znaleźć męża, on - w momencie zgłoszenia do programu miał 28 lat i doskonale wiedział, czym się chce w życiu zajmować. Gdy tylko się ujrzeli, dla widzów było jasne, że ich oczy błyszczały za sprawą rodzącego się między nimi uczucia. Niedługo później jasnym również okazało się, że zgłosili się do programu TVP by znaleźć drugą połówkę, a nie, by monetyzować zdobytą popularność.