„Rolnik szuka żony 9”. Klaudia i Valentyn zaręczyli się! Historia ich miłości wzrusza!

Klaudia i Valentyn - miłość od pierwszego wejrzenia

Czy miłość od pierwszego wejrzenia istnieje? Oczywiście! Klaudia i Valentyn z programu „Rolnik szuka żony 9” są tego świetnym przykładem. Gdy tylko się poznali, to nie mogli przestać o sobie myśleć! I chociaż Klaudia do dzisiaj kurtuazyjnie mówi, że Valentyn nie był jej faworytem od początku programu, to widzowie wiedzą swoje, bo doskonale widzieli, jak piękna blondynka patrzy na przystojnego Valentyna!

Zaręczyny Klaudii i Valentyna

Chociaż Klaudia i Valentyn mogli spróbować swoją „rolniczą” popularność zmonetyzować, to widać, że nie po to zgłosili się do programu. Oboje szukali miłości i znaleźli siebie nawzajem! Udzielają się w mediach społecznościowych, aczkolwiek robią to na własnych zasadach, zachowując ogromną dawkę prywatności wyłącznie dla siebie.

Podobnie było... z zaręczynami! Informację o tym, że Valentyn poprosił Klaudię o rękę wyjawili dopiero w świątecznym odcinku „Rolnik szuka żony”, gdzie Klaudia bardzo nieśmiało pochwaliła się pierścionkiem. I jak tu ich nie kochać? Skromni, naprawdę zakochani, trudno nie kibicować tej parze!