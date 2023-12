„Rolnik szuka żony” odcinek świąteczny. Co się wydarzyło? Ania i Kuba spodziewają się dziecka! Zdradzili, kiedy powitają brzdąca na świecie!

Świąteczne odcinki programu „Rolnik szuka żony” to coś, na co czekają widzowie i fani formatu TVP. Marta Manowska ruszyła w Polskę, aby odwiedzić bohaterów randkowego programu, by wraz z widzami zobaczyć, jak potoczyły się losy bohaterów. To także okazja dla nich samych, aby powrócić wspomnieniami do chwil, kiedy dopiero się poznawali i gdy kiełkowała w ich sercach miłość.