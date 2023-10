Historia miłości Marty Paszkin i Pawła Bodziannego z „Rolnik szuka żony 7”. Jeden głupi żart Pawła mógł pogrzebać ich szansę na miłość!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to para, którą uczucie połączyło za sprawą 7. edycji „Rolnik szuka żony”. To właśnie tam wszystko się zaczęło - od jednego listu, który Marta wysłała do rolnika. Zdecydował się ją zaprosić, a ona przykuła jego uwagę już na pierwszej randce i została zaproszona na gospodarstwo. - Paweł super, cały czas jestem pod wrażeniem, bardzo pozytywne emocje we mnie wzbudza - mówiła Marta po przyjeździe na gospodarstwo.

Chemia między nimi była wyczuwalna nawet przez ekran telewizorów! Fani programu mocno kibicowali tej parze - łączyli ich na długo przed końcem programu! Było jednak blisko, aby wszystko rozpadło się na długo przed końcem programu. Marta chciała bowiem odejść, a powodem był mało zabawny żart, na który pozwolił sobie rolnik i za który spadła na niego lawina krytyki wśród internautów.