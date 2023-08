„Rolnik szuka żony 9”. Konrad Krzywicki znów jest zakochany! Były kandydat Klaudii pokazał nową dziewczynę!

Rozstanie Konrada i Zuzanny z „Rolnik szuka żony 9”

Konrad Krzywicki dał się poznać telewidzom za sprawą udziału w 9. edycji „Rolnik szuka żony”. Pochodzący z województwa lubelskiego 22-latek zgłosił się do programu w nadziei na zdobycie serca Klaudii. I choć rolniczka finalnie zdecydowała się związać z Valentynem, to okazało się, że Konradowi jednak udało się znaleźć miłość w programie. Po odcinku finałowym okazało się, że Konrad nawiązał obiecującą znajomość z inną uczestniczką show, Zuzanną Skrobot, która początkowo starała się o względy Mateusza Budycha. Oboje tak sobie przypadli do gustu, że zaczęli być kolejną programową parą.

Niestety ich uczucie finalnie nie przetrwało próby czasu. Na początku maja br. w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia sugerujące, że Konrad i Zuzanna nie są już razem. Fani pary zauważyli, że uczestnicy „Rolnika” usunęli swoje wspólne zdjęcia z instagramowych kont, a także zniknęły... oznaczenia związku! Fani nie mieli wówczas wątpliwości, że ci się rozstali. Kilkanaście dni później głos w tej sprawie postanowił zabrać główny zainteresowany. Konrad podczas jednej z sesji Q&A na swoim Instagramie potwierdził, że związek jego i Zuzanny należy już do przeszłości.