„Rolnik szuka żony”. Adam Kraśko postanowił zawalczyć o swoje zdrowie! Rolnik zrzucił już kilkanaście kilogramów! Jak obecnie wygląda?

Adam Kraśko walczy o zdrowie! Rolnik zrzucił już 15 kilogramów!

Doskonale przekonał się o tym Adam Kraśko, który perfekcyjnie wykorzystał swoje pięć minut po "Rolniku". Wycisnął z tego programu tyle, że niektórzy widzowie... już mieli przesyt charyzmatycznego rolnika w telewizji! Pierwsza edycja programu "Rolnik szuka żony" została wyemitowana w 2014 roku. Jednym z jej bohaterów był Adam Kraśko, który w momencie realizacji programu miał 41 lat. Pochodzący z okolic Hajnówki rolnik przedstawiony był jako wykształcony tokarz, który na co dzień uprawia pszenicę, owies i ziemniaki. Hodował także krowy, świnie i drób. Adam Kraśko w programie poznał Annę Sygnowską, ale finalnie nie zaiskrzyło. Związek szybko się zakończył. Widzowie byli zaskoczeni, że rolnik odrzucił Anię, jednak ta znalazła szczęście po programie. Poznała mężczyznę i urodziła dziecko.

„Rolnik szuka żony” to program, którego dzisiaj nikomu przedstawiać nie trzeba. Za nami emisja aż ośmiu sezonów randkowego show TVP dla rolników i zarówno widzowie, jak i uczestnicy programu, wiedzą z czym będą się mierzyć oraz czego się spodziewać. Niestety, tego przywileju nie mieli uczestnicy 1. edycji „Rolnik szuka żony”, którzy nawet nie spodziewali się, jak wielka może być ich popularność po emisji show.

W 2015 roku Adam Kraśko wziął udział w kolejnym reality show - "Celebrity Splash!". Wówczas mężczyzna nie ukrywał, że w oko mocno wpadła mu inna uczestniczka show, modelka Ola Ciupa. Mężczyzna dotarł aż do półfinału show! Kolejnym etapem w medialnej karierze Adama Kraśki było... disco polo. Mężczyzna nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania do muzyki, ale program "Rolnik szuka żony" otworzył mu drzwi do profesjonalnych nagrań. Nie wszystkie z piosenek stały się przebojami, ale "Oj, Aniu, Aniu" ma ponad 4 miliony wyświetleń na YouTube!