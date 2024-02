„Rolnik szuka żony”. Justyna niechcący potwierdziła rozstanie z Tomaszem? Jej ostatnie nagranie daje do myślenia Redakcja Telemagazyn

Fani programu „Rolnik szuka żony” już od dłuższego czasu zachodzą w głowę, czy Justyna i Tomasz, których połączyło uczucie w 9. edycji programu wciąż są razem. Choć rolnik wiele miesięcy temu zniknął z mediów społecznościowych swojej wybranki, to do tej pory para oficjalnie nie potwierdziła domysłów o rzekomym zakończeniu ich związku. Ostatnie nagranie Justyny w mediach społecznościowych daje jednak sporo do myślenia na temat tego, czy Tomasz wciąż jest obecny w jej życiu.