„Rytmy Dwójki”. Edyta Górniak i Patrycja Kazadi nie mogły powstrzymać łez! Wielkie emocje w przedostatnim odcinku

„Rytmy Dwójki” to nowy rozrywkowy hit Telewizji Polskiej. W kolejnym odcinku na widzów czeka ogromna dawna emocji. Wszystko przez wspólny występ Edyty Górniak i Patrycji Kazadi, po którym polały się łzy! Sprawdźcie, co się wydarzy w ostatnim przed wielkim finałem odcinku „Rytmów Dwójki”.

„Rytmy Dwójki” - co się wydarzy w przedostatnim odcinku?

ZOBACZ ZDJĘCIA Piątkowe „Rytmy Dwójki” otworzy Rafał Brzozowski utworem, który – jak sam mówi – idealnie odzwierciedla jego duszę. – Kiedy jestem pytany, co w życiu kocham najbardziej, kim jestem, może prezenterem telewizyjnym, może muzykiem, zawsze odpowiadam: moje serce to jest muzyk. W dodatku taki, który zwiał z orkiestry bo nie z każdym lubi grać… – tak Rafał Brzozowski zaanonsował swój duet z Józefiną, z którą grać – i śpiewać – bez wątpienia lubi. Józefina i Rafał wykonają wspólnie wielki przebój Ewy Bem pt. „Moje serce to jest muzyk”.

Tomek Szczepanik zaśpiewa w parze z Julią Ziółkowską, niezwykle utalentowaną finalistką „Szansy na sukces”. Utwór, który wspólnie wykonają, dla Tomka ma wielką wartość sentymentalną. – Przy piosence „Kochać” moi rodzice tańczyli na dancingu, przytuleni, marząc o gromadce dzieci – powiedział, dodając, że marzenie to się spełniło, na co on i jego bracia są żywym dowodem. Nie bez znaczenia jest także fakt, że piosenkę „Kochać” wykonywał oryginalnie Piotr Szczepanik. Teraz Tomek Szczepanik zaśpiewa utwór Piotra Szczepanika, a – jak wiadomo – nazwisko zobowiązuje!

– Silna kobieta, zdecydowane opinie i jasne stawianie granic. To zawsze były tematy dla mnie bardzo ważne, a ten kultowy utwór pozwala wykrzyczeć je światu – powiedziała Lanberry, zapowiadając swój występ z piosenką „Granda” Moniki Brodki. Do duetu – nieco przewrotnie – zaprosiła jednak… mężczyznę. Postawiła na postać nietuzinkową – Patryka Skoczyńskiego, przez fanów „The Voice of Poland” okrzykniętego polskim Shawnem Mendesem. Ten duet do czerwoności rozpali scenę „Rytmów Dwójki”.

– W czasie, gdy wszyscy rzucają się sobie do gardeł z powodów wszelakich, piosenka „Tolerancja” jest piosenką arcyważną. I może niektórych ostudzi… Tego przynajmniej chciałaby moja rockandrollowo-hippisowska natura – z taką refleksją na scenę „Rytmów Dwójki” w najbliższy piątek wejdzie Marek Piekarczyk. Artysta wystąpi wspólnie z Annę Hnatowicz, autorką tekstów, kompozytorką i wokalistką, doskonale znaną fanom „The Voice of Poland” i festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Emocje sięgną zenitu podczas występu kolejnej gwiazdorskiej pary – Edyta Górniak zaśpiewa w duecie z Patrycją Kazadi. Panie zaprezentują, niezwykłą – rozpisaną na dwa wyjątkowe głosy – interpretację piosenki „Latawce, dmuchawce, wiatr”. Po tym występie poleją się łzy. – Muzyka uratowała mi życie. Jestem jedną z tych wielu osób, dla których dzieciństwo było sporym wyzwaniem. Przez te dziecięce lata poza babcią za rękę prowadziła mnie tylko muzyka – zaczęła Edyta, po czym łamiącym się głosem dodała: – Na przestrzeni trzydziestu trzech lat w showbiznesie poznałam wielu ludzi, lecz tylko na kilkoro zawsze mogę liczyć. Patrycja nie pamięta wielu momentów, kiedy mi pomogła, a ja to pamiętam. Dlatego, że dobrych ludzi pamięta się dłużej. To jest piękne serce, piękny człowiek to jest osoba bezkonfliktowa, wyjątkowa. Tym występem chciałam przypomnieć Tobie o Tobie, Patrycjo – powiedziała. Również Patrycja Kazadi nie kryła wzruszenia, łzy pojawiły się w oczach obu artystek.

– Kto by pomyślał, że grupa Afromental będzie orędownikiem spokoju? Tymczasem o tym właśnie marzymy jako dojrzali muzycy – powiedział Tomson, zapowiadając piosenkę „Chciałem być” Krzysztofa Krawczyka. Tomson i Baron zaśpiewają ją wspólnie z Dominikiem Dudkiem, charyzmatycznym zwycięzcą 13. edycji The Voice of Poland.

Natasz Urbańska do swojego występu zaprosiła Karolinę Wójtowicz, która zachwyciła trenerów 10. edycji „The Voice of Poland”. Dziewczyny brawurowo zaśpiewają „Wielką wodę” Maryli Rodowicz. – Wybrałam piosenkę, do której sama musiałam dojrzeć, a dziś chciałabym namówić wszystkich, żebyśmy choć na chwilę spróbowali zwolnić, zapomnieć o stresie i zwyczajnie cieszyć się tym, co za nami i przed nami – powiedziała Natasza Urbańska tuż przed wejściem na scenę. Część konkursową zamknie polsko-litewski duet, czyli Alicja Węgorzewska i Ewelina Saszenko. Okazuje się, że panie łączy więcej niż miłość do muzyki. Domem Eweliny jest Wileńszczyzna. Wilnianką jest także mama Alicji Węgorzewskiej, która pojawi się na widowni „Rytmów Dwójki, by kibicować córce i Ewelinie. Wokalistki wykonają wspólnie przebój Mieczysława Fogga „Tango milonga”. – Tango nie starzeje się nigdy, a tango milonga tym bardziej. Tango to namiętność, tango to wolność, to radość tańczenia. Mam nadzieję, ze nasza interpretacja tego wielkiego szlagieru przyniesie państwu równie wielką przyjemność – powiedziała przed wejściem na scenę Alicja.

Która piosenka wygra w głosowaniu publiczności i jako ostatnia wejdzie do wielkiego finału „Rytmów Dwójki”? Tego dowiemy się już w najbliższy piątek! Gwiazdą specjalną wieczoru będzie Izabela Trojanowska, która przypomni swój wielki hit zatytułowany „Chwile jak te”. Program wyjątkowo w pojedynkę poprowadzi Iza Krzan. Współprowadząca program, Sandra Kubicka, z uwagi na kłopoty zdrowotne nie zdołała wziąć udziału w nagraniach. Sandra dołączy jednak do Izy w wielkim finale „Rytmów Dwójki” zaplanowanym na 3 listopada. W galerii znajdziecie zdjęcia z kolejnego odcinka „Rytmów Dwójki”.