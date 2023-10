„Rytmy Dwójki” odcinek 6. Odmieniona Viki Gabor i piękna Ewelina Gancewska w programie TVP! Zobaczcie, co działo się na planie!

Piosenka lekarstwem duszy?

Czym są „Rytmy Dwójki”?

„Rytmy Dwójki” to nowy program TVP2 z udziałem gwiazd. Osiem tygodni, osiem muzycznych sław, a u ich boku popularni polscy wokaliści, którzy wykonają uwielbiane przez Polaków przeboje. Edyta Górniak, Natasza Urbańska, Alicja Węgorzewska, Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Tomasz Szczepanik i Rafał Brzozowski. To właśnie oni tworzą wspaniałe duety z najzdolniejszymi i najciekawszymi uczestnikami programów muzycznych TVP „Voice”, „Szansa na sukces” czy „Tak to leciało”. Co tydzień, publiczność w studio wybiera za pomocą pilotów do głosowania najlepszy utwór odcinka, który trafi do finału. W ostatecznej rozgrywce znajdą się zwycięskie wykonania z siedmiu odcinków. O tym jaka piosenka zostanie polskim przebojem wszech czasów zdecydują widzowie w głosowaniu sms. Za każdym z przebojów, które wybrzmią w programie stoi niezapomniana historia, która łączy go z daną gwiazdą.