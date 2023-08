„Sanatorium miłości 2”. Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz żyją po królewsku! Można pozazdrościć ich posiadłości!

Płomienna miłość Gerarda Makosza i Iwony Mazurkiewicz

Co ciekawe, wcześniej seniorzy mieszkali... raz u Gerarda w Zabrzu, a raz u Iwony w Radomsku! Ekipa „Dziennika Łódzkiego” odwiedziła zakochanych seniorów w domu Iwony w Radomsku i zobaczyła, jak mieszkają uczestnicy programu "Sanatorium miłości 2".

Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz, czyli ulubieńcy widzów z 2. edycji programu „Sanatorium miłości” , cieszą się sobą. I to w pełni! Nie szczędzą sobie czułości w swoim wspólnym gniazdku.

Jak mieszkają Iwona i Gerard?

Mój ogród jest młody, chociaż niektóre drzewa posadzone były 6-7 lat temu. Cały czas coś dosadzam i sukcesywnie tworzę miejsca, którym nadaję finalny kształt. Tworząc ogród staram się robić plan, tak by całość łączyła się w krajobraz. Muszę wiedzieć, kiedy które rośliny kwitną, jak duże rosną na jakiej glebie.

Zarówno w domu, jak i ogrodzie pani Iwony widać artystyczny zmysł i dążenie do perfekcji. Kuracjuszka uwielbia dekorować, a efekty jej działań podziwiają wszyscy znajomi.

Zaciszny zakątek seniorów

Jak zapewniają dziennikarze „Dziennika Łódzkiego”, ogród Iwony to prawdziwe zacisze, gdzie można wypocząć na łonie natury w pobliżu lasu. Do odpoczynku zachęcają leżaki, łóżka do opalania, kanapy, hamak i ogrodowy stolik kawowy. Jest też duży zadaszony taras, przeznaczony szczególne na spotkania towarzyskie w większym gronie. W miniony weekend odbyło się tu klasowe spotkanie Iwony.