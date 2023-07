„Sanatorium miłości 4”. Natalia Jankowska pochwaliła się córką. Co za podobieństwo! „Jak bliźniaczki” Karol Gawryś

Natalia Jankowska to kuracjuszka, którą widzowie poznali za sprawą 4. edycji „Sanatorium miłości”. Seniorka, która do dziś tworzy szczęśliwy związek z poznanym w programie Markiem pochwaliła się ostatnio w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem ze swoją córką i wnuczkiem. Fani Natalii są zgodni. Latorośl kuracjuszki jest do niej niesamowicie podobna!