„Sanatorium miłości”. Andrzej Sikorski i Ula Flisek nie mogą się od siebie oderwać! Wybrali się na jesienną randkę! Redakcja Telemagazyn

„Sanatorium miłości” to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Randkowe show dla seniorów w programie połączyło niewiele osób, ale to, co dzieje się już poza kamerami, to całkowicie osobna historia! Wygląda na to, że właśnie narodziła nam się jedna ciekawa relacja między uczestnikami 4. i 5. edycji show - Andrzejem Sikorskim i Ulą Flisek. Nie mogą się od siebie oderwać!