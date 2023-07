„Sanatorium miłości 5”. Ula Flisek i Zdzisław Wojtaś nie rozstali się w zgodzie? Senior zabrał głos!

Nie chciałem niczego co mnie dotyczy w różnych wywiadach, artykulikach, wiadomościach, plotkach komentować, ale chyba muszę, bo temat moich rzekomych długów przewija się zbyt często. Pojawiają się na ten temat kłamliwe informacje, a jakoś nikomu do głowy nie przyjdzie by mnie o to zapytać. Stąd ten komentarz. Otóż, oświadczam, że nie mam żadnych długów. Informacje na ich temat są „wyssane z palca”. Owszem, spłacam kredyt, którego miesięczna rata wynosi nieco ponad 90 złotych polskich. I jakoś sobie z tym radzę. Co zaś się tycze odległości Tczew - Gdańsk lub odwrotnie, pełna zgoda. To co według Urszuli było jedną z przyczyn porażki naszej relacji, to wierutna bzdura. Racja - brzmi śmiesznie. Ona, znaczy ta odległość nigdy nie była problemem. Nigdy. Wiem coś o tym bo to ja jeździłem do Gdańska. Tych podróży było dużo nawet bardzo. Raz jeden zdarzyło się, że było odwrotnie. A jądro rozpadu znajdowało się zupełnie gdzie indziej.