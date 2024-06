„Sanatorium miłości”. Prawdziwa sensacja! Józef Raciniewski zgolił swoje wąsy! „Wygląda pan 20 lat młodziej”

Nigdy nie brakowało mi propozycji. Ale to, co dzieje się od czasu zakończenia zdjęć, jest istnym szaleństwem. Piszą do mnie panie z całej Polski. Każdego dnia mam nowe wiadomości. Aż trudno się opędzić - opowiadał w rozmowie z „Rewią”, cytowany przez serwis teleshow.wp.pl.