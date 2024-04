Sara Janicka to prawdziwa piękność! Tancerka „Tańca z gwiazdami” zniewala urodą!

Kim jest Sara Janicka?

Chociaż Magdalena Perlińska, która partnerowała Kamilowi Balei, już odpadła z programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14”, to nie daje o sobie zapomnieć! Piękna tancerka, która jest także…

Obecnie jest jedną z tancerek, które w 14. sezonie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” możemy podziwiać na parkiecie. Swoją medialną karierę Sara Janicka jednak rozpoczęła od programu „You Can Dance”; w jego 8. edycji w 2015 roku zdobyła 8. miejsce, a Agustin Egurrola rozpływał się nad umiejętnościami tancerki. Następnie, w 2018 roku, razem z Kamilem Kuroczko brała udział w „World of Dance”, gdzie dotarli do półfinału.