Sean Penn gościem EnergaCamerimage 2023. Zobacz zdjęcia! O czym jest jego film „Superpower”?

O czym jest „Superpower”

„Superpower” to swoisty hołd złożony prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i walczącej z Rosją Ukrainie. Co ciekawe, kiedy pod koniec 2021 roku Sean Penn zaczynał zdjęcia do filmu „Superpower”, koncepcja była zupełnie inna. Reżyser udał się na Ukrainę, aby dowiedzieć się więcej o Wołodymyrze Zełenskim, aktorze i komiku, który - zanim został prawdziwym prezydentem Ukrainy - wcielił się w postać prezydenta w popularnym serialu „Sługa narodu”. To był temat na iście hollywoodzki scenariusz - od komedianta do prezydenta.