„You Sing Loud, I Sing Louder” [RECENZJA]. Rodzinna terapia McGregorów

Historia jakich wiele?

„You Sing Loud, I Sing Louder” to na pierwszy rzut oka historia jakich wiele. Ona ma 20 lat (Clara McGregor) i buntuje się przeciwko całemu światu. Porzuciła swoją pasję, jaką było malarstwo, a zamiast tego wyczynowo zajęła się chlaniem i braniem opiatów. Po kolejnym ćpuńskim tournee ląduje w szpitalu, gdzie jej serce prawie przestaje bić. To moment, w którym powrót do przeszłości musi zaliczyć jej ojciec (Ewan McGregor). Ma prawie 50 lat i od jakiegoś czasu ma nową rodzinę; jest szczęśliwym mężem oraz ojcem małego synka. Chciałoby się powiedzieć - człowiek spełniony. Jednak spotkanie z dawno niewidzianą córką, która prawie zeszła z tego świata, przywołuje wspomnienia dawnych lat, gdy to właśnie on był w ciągłym cugu, powoli tracąc kontrolę nad swoim życiem i zamieniając rodzinę na kolejne flaszki.