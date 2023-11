Leszek Lichota i Ignacy Liss spotkali się z widzami na EnergaCAMERIMAGE 2023. „Znachor” podbił serca publiczności!

„Znachor” na EnergaCAMERIMAGE 2023

Po konkursowym pokazie „Znachora” odbyło się spotkanie twórców produkcji z widzami. Do Torunia przyjechali aktorzy Leszek Lichota i Ignacy Liss, a także reżyser Michał Gazda oraz oczywiście autor zdjęć Tomasz Augustynek.

EnergaCAMERIMAGE to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych w Polsce. Międzynarodowa impreza posiada kilka sekcji konkursowych, w tym Konkurs Filmów Polskich, w ramach którego prezentowane są następujące tytuły:

O czym jest nowy „Znachor”?

Nowy „Znachor” to prawdziwy hit. Produkcja, która swoją premierę miała na platformie Netflix, notowała rekordowe wyniki oglądalności nie tylko w Polsce, ale także za granicą, co pokazało, jak bardzo jest to uniwersalna historia, która potrafi poruszyć widzów na całym świecie.