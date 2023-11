„Heroiczny” [RECENZJA]. Honor, ojczyzna i hipokryzja. Oceniamy mocny film z Berlinale i EnergaCAMERIMAGE

Witamy w Meksyku

Za sprawą „Heroicznego” przenosimy się do współczesnego Meksyku, gdzie spora część młodych ludzi nie ma przed sobą większych perspektyw. Albo zajmą się gangsterką, przez co wcześniej lub później skończą porozcinani nożem do papieru przez kartel narkotykowy, albo mogą iść do armii, gdzie co prawda łatwo nie jest, ale płacą co miesiąc, dają wikt i opierunek, a do tego oferują ubezpieczenie zdrowotne. Wszystko oczywiście ku chwale Meksyku. W tej sytuacji znajduje się Luis Núñez (Santiago Sandoval Carbajal), który będąc pozbawionym środków na leczenie własnej matki, postanawia zaciągnąć się do akademii wojskowej, która w założeniu ma zrobić z niego mężczyznę, a dzięki ubezpieczeniu będzie mógł kupić leki dla swojej rodzicielki. Tyle tylko, co pokazała już „Samowolka” Feliksa Falka oraz „Kroll” Władysława Pasikowskiego, wojsko to nie jest miejsce dla grzecznych i cichych chłopców. Swoją drogą, to, co w latach 90. XX wieku było normą w polskiej armii, zdaje się być wciąż praktykowane w Meksyku. Smutne i przerażające.