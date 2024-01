Sebastian Wątroba kocha ją do szaleństwa! Kim jest ukochana żona gwiazdora „W11”?

Sebastian Wątroba i jego aktorska kariera

Co ciekawe, gdy Sebastian Wątroba zaczynał swoją przygodę z „W11”, nie był nie on zawodowym aktorem, a policjantem z kilkunastoletnim doświadczeniem. W kolejnych latach jego aktorskie CV jednak znacznie się powiększyło. Można było go zobaczyć w serialach telewizyjnych „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” czy „Lombard. Życie pod zastaw”, jak również w filmach pełnometrażowych takich jak: „Gierek", "Dusidło”, „Proceder”, „Deadline”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Kim jest żona Sebastiana Wątroby?

Co wiadomo o ukochanej Sebastiana Wątroby? Choć gwiazdor „W11” chętnie chwali się swoją żoną czy to w sieci, czy na różnego rodzaju medialnych imprezach, to nie jest on zbyt wylewny jeśli chodzi o swoje życie prywatne. Wiadomo, że zakochani są ze sobą już od wielu lat a ich ślub odbył się 27 września 2014 roku. Razem wychowują trójkę dzieci aktora: Krzysztofa i Antoniego oraz córkę Amelię.

Ostatnio Sebastiana Wątrobę razem z ukochaną żoną można było zobaczyć na niedawnej premierze filmu „Piep*zyć Mickiewicza”.

AKPA

