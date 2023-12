„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Kinga przeszła spektakularną metamorfozę! Marcin ma czego żałować?

Niezwykła metamorfoza Kingi ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia 9”

Kinga była jedną z uczestniczek 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ekspertki sparowały 27-latkę z przystojnym Marcinem. Ich relacja jednak okazała się jedną z największych porażek w historii programu.

Marcin już właściwie na początku programu przyznał, że... Kinga mu się nie podoba. Co prawda nie przekreślił tego małżeństwa, ale dało się wyczuć, że nie stara się tak, jakby starał się przy kimś, kto wizualnie jest w jego typie. Później było tylko gorzej; Kinga i Marcin kompletnie się nie dogadywali. Doszło już nawet do tego, że finalnie pani psycholog się poddała i zasugerowała, żeby... oboje ze sobą nie rozmawiali. Tak, jak można się było tego spodziewać, małżeństwo Marcina i Kingi nie przetrwało. Mężczyzna był na nie, ale Kinga... o dziwo chciała kontynuować tę relację! Co jeszcze ciekawsze, kilka miesięcy po programie... oboje spotkali się i razem wyjechali. Niestety, brak kamer też im nie pomógł i każde z nich postanowiło iść swoją drogą.