„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Marek oświadczył się Kornelii! Fani jednak są wściekli! O co chodzi?

Dziś postanowiłem podzielić się z Wami jednym z najważniejszych momentów w moim życiu po programie. Jakiś czas już chodziła za mną myśl, by sprawić niespodziankę Kornelii i być może jestem nieco za bardzo romantyczny, ale kto by się przejmował tymi "tradycyjnymi" kolejnościami, prawda? 🙃

Tak więc, zdecydowałem się na taki ruch, który trochę wykracza poza ramy codzienności. Bo kto powiedział, że pierścionek zaręczynowy to tylko kwestia przedślubnego okresu? Dlatego właśnie postanowiłem zaszaleć i sprawić Kornelii niespodziankę, która zwali ją z nóg!

Wręczyłem Kornelii piękny pierścionek zaręczynowy od @jubilercardano! 💎 Tak, wiem, wiem, jesteśmy po ślubie, ale czy to ma jakieś znaczenie, kiedy chce się zrobić coś naprawdę wyjątkowego?

Nie chciałem kolejnego zwykłego sklepu, chciałem, żeby to było coś specjalnego, niepowtarzalnego. Dlatego wybrałem lokalną firmę - @jubilercardano, bo po sprawdzeniu w Google mieli świetne opinie. I powiem Wam, nie zawiodłem się! 🌟

Współpraca z nimi to był czysty fun! Nie była to typowa wizyta w jubilerskim salonie. Panie z Cardano Jewellery są zespołem naprawdę kreatywnych i życzliwych osób. Razem wymyśliliśmy coś, co idealnie pasowało do Kornelii i jej stylu. Złoto, brylant... klasa sama w sobie! 💖

I teraz najważniejsze – reakcja Kornelii! Musicie mi uwierzyć, że była zaskoczona do granic możliwości! A ja szczęśliwy jak w dniu, gdy ją poznałem. Bo przecież oto chodzi, by dbać o uczucie cały czas, nawet po ślubie. 😉

Oczywiście nie dokonałbym tego wszystkiego sam. Sztab świetnych ludzi pomagał mi w zorganizowaniu tej niespodzianki i wszystkim bardzo dziękuję!

@jubilercardano

@aleksandrawolska.fotografia

@manufaktura_makijazu_ns

@djweselaimprezy