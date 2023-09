„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” odcinek 3. Bał się ucieczki panny młodej, a to on był bliski czmychnięcia! „Zobaczyłem pewną iskierkę”

„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” odcinek 3. - co się wydarzyło?

„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” odcinek 3. - co się wydarzyło?

W 3. odcinku „Ślubu od pierwszego wejrzenia 9” poznaliśmy kolejną parę, która zdaniem ekspertek będzie zgranym małżeństwem. To 33-letni Krzysztof z Przemyśla i 25-letnia Magdalena z Dębicy.

Kim jest Krzysztof?

Krzysztof to współwłaściciel firmy działającej w branży handlowej, który z wykształcenia jest ekonomistą. Jego najdłuższy związek trwał 5 lat - rozpadł się, gdyż wówczas nie był gotowy na poważne zobowiązania. Od sześciu lat jest sam i nie kryje, że pragnie bliskości i partnerstwa, a także... że boi się porzucenia przed ołtarzem.

Kim jest Magdalena?

Magdalena, która została oceniona przez ekspertki jako bardzo dojrzała. Oczarowała je swoją konkretną wizją przyszłego partnera i tym, że mówiła o tym, jak chce się przy nim czuć, a nie jak on ma wyglądać. Jak sama przyznaje - ma nadzieję, że owy mąż nie okaże się po prostu gburem. Przyszła psycholog, obecnie w trakcie kształcenia, ma za sobą kilka związków, które niestety nie wyszły. Wychowywała ją mama, która z jej ojcem rozstała się w 4. miesiącu ciąży. Gdy mierzyły się z wizją nowotworu, bardzo się do siebie zbliżyły Obecnie mieszkają razem, bo Magda remontuje swoje lokum.

Rodzina zostawiła go tuż przed ślubem! Jak będzie wyglądało jego małżeństwo?

Spotkania z rodzinami

Jak rodziny uczestników przyjęły wieści o udziale w ślubnym eksperymencie? Wojtek i Paulina, najbliżsi Krzyśka, nie kryli zdumienia. Stosunek rodziny do ostatnich chwil był niejasna, co wywołało to pewne zgryzoty u pana młodego. Umiarkowany entuzjazm rodziny sprawił, że był bliski zrezygnowania z eksperymentu. Dzięki wsparciu przyjaciół nie porzucił szansy na szczęście.