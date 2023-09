„Ślub od pierwszego wejrzenia 5”. Karol Maciesz i Laura Wielich wkrótce wezmą ślub! To zdjęcie na to wskazuje!

Laura i Karol zakochali się w sobie po „ŚOPW”

Historia Karola i Laury w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia” jest dość skomplikowana. Oboje wzięli udział w 5. edycji programu, jednak eksperci uznali, że warto sparować ich z kompletnie innymi partnerami! Co ciekawe, widzowie już w pierwszych odcinkach zauważyli, że to właśnie Karol i Laura pasują do siebie idealnie. I mieli rację, bowiem związki, jakie stworzyli eksperci, okazały się prawdziwymi katastrofami! Karol długo miał traumę po swojej programowej żonie... Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i właściwie dzięki programowi Karol poznał piękną Laurę!