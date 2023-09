Patrycja Kulda szukała miłości w „Ślubie od pierwszego wejrzenia 7”. Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj!

Co z Patrycją po „ŚOPW”?

Kim jest Patrycja Kulda?

Patrycja Kulda była jedną z bohaterek programu „Ślub od pierwszego wejrzenia 7” . Obecnie ma 28 lat i mieszka w Warszawie. W programie sparowano ją z Adamem, jednak to małżeństwo okazało się kompletnie nietrafione. Adam szybko stał się ulubieńcem widzów i starał się zadowolić Patrycję jak tylko potrafił, jednak kobieta nie była nim zainteresowana w żaden sposób, a to, jak się zachowywała, było bardzo często komentowane przez widzów, którzy pisali m.in.:

Czas na wielki powrót programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Już we wtorek, 5 września 2023 roku, o godzinie 21:35, na antenie TVN obejrzymy 1. odcinek „Ślubu od pierwszego wejrzenia 9”.…

Co z Patrycją po „ŚOPW”?

Patrycja po emisji „Ślubu od pierwszego wejrzenia 7” musiała zmierzyć się z ogromną krytyką. Dzisiaj nie wiemy, na ile rzeczywiście zasłużoną, bo musimy pamiętać, że to co widzimy na ekranie telewizorów, to jedynie fragment życia bohaterów. Tak naprawdę nie wiemy, jaki Adam był poza kamerami, a pojawiały się głosy, że gdy ekipa filmowa znikała, Adam pokazywał swoją inną twarz.