Tak dzisiaj wygląda Dorota Michalak ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia 7”. Znalazła miłość po programie?

Kim jest Dorota Michalak?

Dorota Michalak była jedną z uczestniczek 7. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, która emitowana była w 2022 roku. Gdy brała udział w show miała 29 lat. Wówczas mieszkała w Lublinie, razem ze swoimi rodzicami.

W programie eksperci sparowali Dorotę z Piotrem Sadowskim, co okazało się kompletnym nieporozumieniem. Różnica charakterów między tą dwójką oraz inne oczekiwania od życia okazały się nie do przejścia. Piotr naciskał na szybkie założenie rodziny, natomiast Dorota chciała cieszyć się swoim mężem i poznawać go coraz lepiej. Finalnie to małżeństwo nie przetrwało, ale oboje rozstali się w zgodzie i nawet zrobili sobie rozwodowe zdjęcie.