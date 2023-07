„Sortownia”. Finał serialu już dostępny! Cały sezon w serwisach POLSAT BOX GO i CANAL+ online

Co wydarzy się w finale

Mimo iż Jacek stara się działać metodycznie i na chłodno, z każdym odcinkiem w jego zachowanie wkrada się coraz większa nerwowość. Z jednej strony wciąż jest przekonany, że panuje nad sytuacją, z drugiej coraz bardziej niepokoją go narastające wątpliwości Olgi. I choć młoda lekarka targana wyrzutami sumienia za tragiczny błąd z przeszłości, winy doszukuje się w sobie, Jacek wie, że jej dociekliwość doprowadzi ją w końcu do prawdziwej przyczyny licznych zgonów. Dodatkowy lęk wprowadza też zacieśniająca się więź między jego podopieczną a oficerem Romanowskim i coraz częstsze wizyty policjanta na SOR.

W opanowaniu emocji nie pomagają również napięte relacje z Justyną. Jacek, który pragnął odbudować więź z córką, powoli zdaje sobie sprawę, że nie jest do końca pewny powodów, dla których dziewczyna postanowiła pojawić się w jego życiu, a jej nieobliczalność napawa go niekiedy przerażeniem. Jak zakończy się ta zabawa w Boga widzowie dowiedzą się już dziś, 28 lipca. Jednego natomiast już teraz mogą być pewni – „Sortownia” trzymać będzie w napięciu do samego końca.