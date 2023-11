„Sprawa dla reportera”. Ciemne chmury nad Elżbietą Jaworowicz! Straci swój kultowy program? „Nie pełni już swojej misji”

Krytyczne głosy odnośnie formatu i samej prowadzącej nasiliły się po występach muzyków disco polo - wytykano, że spłacane są dramaty ludzkie przedstawione w programie, a piosenki Zenka Martyniuka czy zespołu Boys niekoniecznie pasują do poruszanej tematyki. Portal WirtualneMedia.pl poprosił o opinię na temat programu ekspertów. - Nie pełni już swojej misji - mówi wprost medioznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Szynol i określił go jako „przeżytek”. Zwrócił również uwagę, że format „w takim kształcie i tak prowadzony nie jest w stanie przyciągnąć żadnych nowych odbiorców”.

To format podobny do dinozaura - trochę skazany na zagładę - mówi w rozmowie z serwisem.

Medioznawca wskazał, co mogłoby uratować program przed ową zagładą. Szanse, że spodoba się to jego gospodyni, są raczej mizerne - mowa bowiem o zmianie prowadzącej. - Wiem, że to ryzykowne zagranie, ale jeśli mamy przyciągnąć 30-40 latków to mam wrażenie, że pani Elżbieta Jaworowicz nie jest już osobą, która przemawia do nich odpowiednim językiem. Już nie mówię o 20-latkach, którzy generalnie nie oglądają telewizji. Trzeba też pomyśleć nad inną formułą - wskazywał Szynol.