Stefano Terrazzino pochwalił się piękną mamą! Trudno nie dostrzec rodzinnego podobieństwa!

Stefano Terrazzino pochwalił się piękną mamą

ZOBACZ ZDJĘCIA

Stefano Terrazzino to z pewnością najbardziej znany Sycylijczyk w Polsce. Gwiazdor hitowych programów „Taniec z gwiazdami” i „Twoja twarz brzmi znajomo”. Mistrz tańca, piosenkarz, aktor, krawiec, a od niedawna również właściciel wyjątkowego miejsca na warszawskiej Pradze, które nazwał Mała Sicilia.

Jest tam urocza kawiarenka, gdzie można skosztować pysznej kawy i delektować się sycylijskimi smakołykami. Ponadto trzy sale do nauki tańca, scena przeznaczona na występy oraz pracownia krawiecka, w której powstają taneczne kreacje z metką Terrazzino. To przestrzeń, która łączy nie tylko ludzi, ale i wszystkie pasje Stefano - taniec, muzykę, sztukę, krawiectwo i miłość do Sycylii. Do swojego królestwa na Pradze chętnie zaprasza znajomych i rodzinę. Bywają tu jego rodzice, Antonio i Giovanna, oraz dwaj młodsi bracia, Vincenzo i Marco, ze swoimi żonami i dziećmi.