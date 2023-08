"Taniec z gwiazdami". Tak wyglądały wszystkie partnerki Stefano Terrazzino! Do tej pory występował praktycznie z samymi pięknościami. Pamiętacie je wszystkie?

Stefano Terrazino od lat uchodzi za jednego z najpopularniejszych tancerzy w naszym kraju. Sławę i rozpoznawalność przyniosły mu występy w "Tańcu z gwiazdami", gdzie wystąpił z aż 13. różnymi gwiazdami, nie raz sięgając przy tym po Kryształową Kulę. Pamiętacie wszystkie taneczne partnerki Stefano?

"Taniec z gwiazdami" - Steffano Terrazzino

Stefano Terrazzino urodził się 19 sierpnia 1979 roku w niemieckim Mannheim. Pochodzi on z sycylijskiej rodziny, która jeszcze przed jego narodzinami przeprowadziła się do Niemczech. Choć po urodzeniu został zarejestrowany jako Alessandro Giglio, to z czasem za namową rodziny jego rodzice zmienili mu dane osobowe na Stefano Terrazzino. Stefano Terrazino zaczął swoją przygodę z tańcem w wieku 16 lat. Zainspirowany rolą Patricka Swayze w "Dirty dancing" zapisał się na lekcje tańca towarzyskiego. Po ukończeniu technikum krawieckiego został krawcem teatru w Mannheim, gdzie przy okazji występował również jako tancerz. Po odejściu z teatru Stefano postanowił otworzyć własne atelier, w którym projektował i szył stroje taneczne.

Z czasem Stefano Terrazzino coraz bardziej poświęcał się tańcowi. Jego pierwszą zawodową partnerką była Ewa Szabatin dla której w 2005 przeprowadził się na stałe do Polski. Niespełna rok później tancerz dał się poznać szerszemu spektrum widzów. Zaangażowano go bowiem do 4. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie wystąpił w parze z Kingą Rusin. Tancerz zaliczył niesamowity debiut w programie, gdyż wraz z partnerującą mu gwiazdą udało mu się sięgnąć po Kryształową Kulę!

Wszystkie partnerki Stefano Terrazzino

Od tego czasu Stefano Terrazzino pojawił się jeszcze w pięciu edycjach "Tańca z gwiazdami", a także w siedmiu edycjach "Dancing with the Stars". W ciągu swoich wszystkich występów w tanecznym show, aż czterokrotnie udało mu się je wygrać! Ponadto cztery razy dochodził do ścisłego finału. Podczas ostatniej, 12. edycji, widzowie mogli go oglądać w parze z Izabelą Małysz, z którą ostatecznie zajął 7. miejsce.

