„Taniec z gwiazdami”. Oto wszystkie partnerki Rafała Maseraka! Tancerz miał wyjątkowe szczęście do pięknych kobiet!

Oto wszystkie partnerki Rafała Maseraka w „Tańcu z gwiazdami”

„Taniec z gwiazdami” to najpopularniejsze show rozrywkowe w Polsce! Format do dziś cieszy się ogromną popularnością i pozwolił zdobyć popularność nie tylko tańczącym gwiazdom, ale również ich…

Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno w mediach, gdy występował w 2. edycji tanecznego show, gdzie tańczył z Małgorzatą Foremniak. Okazało się, że parę połączyło gorące uczucie. Wywołało to wówczas obyczajowy skandal, bowiem aktorka była żoną Waldemara Dzikiego. Z czasem okazało się, że nie przetrwało zarówno jej małżeństwo, jak i miłosna relacja z tancerzem.

Rafał Maserak wystąpił łącznie w 23. edycjach tanecznego show, z czego w 11. edycjach "Tańca z gwiazdami" emitowanego w TVN i 12. edycjach „Dancing with the Stars”, realizowanego przez Polsat. W ciągu 23. sezonów tanecznego show, Rafał Maserak dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę. W 2009 roku wygrał „Taniec z gwiazdami” z Anną Muchą, a rok później powtórzył to z Julią Kamińską. Ponadto 6-krotnie dochodził do ścisłego finału, w tym podczas przedostatniej edycji, gdzie partnerowała mu żona Sławomira - Magdalena „Kajra” Kajrowicz.