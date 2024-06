Marcin Hakiel przed związkiem z Katarzyną Cichopek odnosił sukces za sukcesem! Poznaj kulisy sławy słynnego tancerza

Historia sławy Marcina Hakiela

Marcin Hakiel urodził się 6 czerwca 1983 w Gdyni. Jest on nie tylko zawodowym tancerzem, ale również instruktorem tańca, choreografem, i przedsiębiorcą. Reprezentuje najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Początki jego kariery tanecznej sięgają jeszcze czasów szkolnych, kiedy to uczył się tańca towarzyskiego w klubie „Perfekt” w Gdańsku. W wieku 17 lat tańczył w parze ze swoją ówczesną partnerką Magdaleną Soszyńską, z którą odniósł swoje pierwsze poważne sukcesy, takie jak: wicemistrzostwo Polski w tańcu latynoamerykańskim, 5. miejsce w Pucharze Europy, a także 12. miejsce w mistrzostwach świata, które do tej pory jest jego największym życiowym osiągnięciem.

Dzięki swoim tanecznym sukcesom, Marcin Hakiel zyskał medialny rozgłos, który zapewnił mu zaproszenie do pierwszych dwóch edycji „Tańca z gwiazdami". W pierwszej z nich partnerował on Katarzynie Skrzyneckiej, z którą finalnie zajął 4. miejsce. W drugiej edycji jego partnerką była Katarzyna Cichopek, z którą udało mu się wygrać program. Po wygraniu tanecznego show, Marcin Hakiel zrezygnował z kariery turniejowej. Do „Tańca z gwiazdami" słynny tancerz powrócił jeszcze w 2009 roku, by partnerować Dorocie Deląg. Niestety para nie może zaliczyć swojego udziału w tej edycji do udanych, gdyż ku zaskoczeniu wszystkich odpadła w jednym z pierwszych odcinków.