„Strachy”. Hanna Turnau gwiazdą nowego serialu Polsat Box Go. O czym jest produkcja? Redakcja Telemagazyn

Będzie strasznie, będzie niepokojąco. W Polsat Box Go zadebiutował cały sezon nowego miniserialu „Strachy”. To pięć klimatycznych, krótkich historii, które przydarzają się młodym reporterom zgłębiającym świat niewyjaśnionych, ludowych tajemnic. „Strachy” dołączyły do kolekcji Klub Konesera w Polsat Box Go, który powstał z myślą o miłośnikach kina niezależnego.