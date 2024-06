Sylvester Stallone ma zabójczo piękne córki! Sophie, Sistine Rose i Scarlet Rose wyrosły na prawdziwe seksbomby!

Sylvester Stallone jest ojcem trzech przepięknych córek!

Sylvester Stallone to postać, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Urodzony 6 lipca 1946 aktor od dekad jest uznawany za jedną z największych gwiazd kina akcji na świecie, a filmy z serii „Rocky” czy „Rambo” sprawił, że do dziś jest on uważany za żywą legendę Hollywood, ciesząc się sympatią milionów fanów na całym świecie.

Stallone, jak na prawdziwą supergwiazdę przystało wzbudza ogromne zainteresowanie, nie tylko ze względu na jego filmową karierę, ale także życie prywatne, w którym również ma się czym pochwalić. Hollywoodzki gwiazdor od 1997 roku tworzy małżeństwo z modelką Jennifer Flavin, owocem miłości którego są trzy córki: urodzona w 1996 roku Sophie, Sistine Rose z 1998 roku i Scarlet Rose, która przyszła na świat w 2002 roku.